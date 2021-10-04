В магазинах Тверской области продавали молоко с растительными маслами

Россельхознадзор проверил тверские магазины. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В магазинах Торжка, Вышнего Волочка, Селижарово продавали молоко с растительными маслами. Об этом сообщил Россельхознадзор региона.

Специалисты ведомства провели в этих городах контрольные закупки и нашли молоко, не соответствующее требованиям техрегламента.

-По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ФГБУ "Тверская МВЛ", в пробах питьевого молока следующих производителей обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе "Бета-ситостерин", "Кампестерин", "Стигмастерин", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Не соответствуют требованиям техрегламентов и будут сняты с продажи следующие наименования молока:

- молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2 % "Любаня из Кубани" производства ООО "Южный молочный завод" (Краснодарский край, г. Армавир,).

- молоко питьевое ультрапастеризованное "Эконом" м.д.ж. 1,5 % производства ООО "Пятигорский молочный комбинат" (Ставропольский край, г. Пятигорск).

- молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2 % Тетра-Пак производства ОАО Маслосырзавод "Славянский" (Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани).

- молоко ультрапастеризованное топленое "Фрау Му" производства ООО Производственная компания "Айсберг-плюс" (Московская обл., Дмитровский р-н, с. Орудьево).

- молоко питьевое ультрапастеризованное "Эконом" м.д.ж. 3,2 % производства ООО "Торговый Дом - Пятигорский молочный комбинат" (Ставропольский край, г. Пятигорск,).

- молоко питьевое ультрапастеризованное "Эконом" м.д.ж. 2,5 % производства ООО "Пятигорский молочный комбинат" (Ставропольский край, г. Пятигорск,).

- молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2% ТМ "Южное", производства ООО "Кагальницкий молочный завод" (Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст-ца Кагальницкая).

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