Жители Тверской области могут выбрать самого любимого врача

. Фото: ПТО

Жители Твери и Тверской области смогут выбрать любимого врача. Победит тот медик, кому достанется больше слов признательности благодарных пациентов, об этом сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

- С 1 по 31 октября в Твери при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области уже во второй раз проходит конкурс народного признания "Наш любимый врач", в котором принимают участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты медицинских организаций города, - поясняют организаторы конкурса.

Стоит отметить, что в рамках конкурса не оцениваются профессиональные качества докторов - победитель получает статус "самого любимого врача".

На портале НашЛюбимыйВрач.РФ взрослые жители могут выразить слова благодарности своему врачу, рассказать историю выздоровления, оставить отзыв или даже рисунок или открытку. Все эти слова признательности будут переведены программой в баллы, формируя рейтинг врача, а творческие работы детей автоматически помещаются в раздел "Галерея" и тоже участвуют в Конкурсе детского рисунка.

В 2020 году в конкурсе приняли участие свыше 4,3 тысячи человек, которые оставили 3680 признаний, а также более 1900 отзывов и историй выздоровления.

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