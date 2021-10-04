Министр образования Тверской области ответит на вопросы в прямом эфире

Юлия Коваленко ответит на вопросы граждан. Фото: ПТО

5 октября в День учителя состоится прямой эфир с руководителем министерства образования Тверской области Юлией Коваленко.

В сообщении от ведомства говорится, что Юлия Николаевна ответит на вопросы о дистанционном обучении, о том, когда в школах области сократят число контрольных и проверочных работ.

Свои актуальные вопросы родители школьников региона могут оставлять на странице министерства в соцсети. Там же можно будет посмотреть и прямой эфир.

Начало - в 19:00.