Полиция арестовала иностранцев из ОПГ за сбыт наркотиков в Тверской области

Часть заготовленных на закладки свертков с наркотиком. Фото: УМВД России Тверской области

Сотрудники УМВД России по Тверской области задержали двоих иностранных граждан 1997 и 2000 года рождения. По данным полиции, они в составе организованной преступной группы с января по март этого года сбывали наркотики в Ржеве и Твери.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, иностранцы были арестованы, когда делали закладки - тайники в наркотиками.

При этом следствие не установило лиц, которые руководили задержанными.

Согласно заключению экспертов-криминалистов, все изъятые у иностранцев вещества являются героином общей массой 746,20 грамм, что относится к крупному размеру.

Таким образом собраны исчерпывающие доказательства вины задержанных.

Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере в составе ОПГ. Им грозит наказание - от 10 до 20 лет лишения свободы.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело будет направлено в суд.