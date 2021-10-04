В Твери по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист, возбуждено уголовное дело

Мотоцикл отбросило на тротуар. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Чайковского в Твери 1 октября 2021 года. Водитель "Киа" при развороте не уступил дорогу мотоциклу "БМВ". Машина и мотоцикл столкнулись с такой силой, что байк отбросило с проезжей части на тротуар. Водитель мотоцикла погиб на месте несмотря на то, что был полностью экипирован и ехал в шлеме.

Как сообщила 4 октября пресс-служба Управления МВД по Тверской области, против водителя авто возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Водителя могут лишить свободы на срок до пяти лет с лишением водительских прав на срок до трёх лет. Ведётся следствие.