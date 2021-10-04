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Происшествия4 октября 2021 15:58

В Тверской области скончался подросток, которого пырнули ножом в вышневолоцком кафе

Информацию о смерти 17-летнего юноши подтвердили в СК
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Трагическое ЧП произошло 3 октября.

Трагическое ЧП произошло 3 октября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летний подросток, которого ударили ножом в одном из кафе Вышнего Волочка, скончался. Эту информацию "КП"-Тверь" подтвердили в Следственном управлении СКР по Тверской области.

Напомним, трагическое ЧП произошло 3 октября. Два посетителя кафе, 17-летний юноша и 20-летний парень, поссорились. Парень, который теперь проходит подозреваемым по уголовному делу, выхватил нож и ударил подростка в грудь.

Юношу доставили в реанимационное отделение Вышневолоцкой ЦРБ. Медики боролись за его жизнь, но, как стало известно 4 октября, подросток умер.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Будет ли дело переквалифицировано в связи со смертью юноши, пока не сообщается.