Завод «Шелл Нефть» в Тверской области расширяет производство. Фото: ПТО

Компания «Шелл Нефть» расширяет производство под Торжком в Тверской области. Завод компании был построен там в 2012 году, в мае текущего года был дан старт расширению производства. Сейчас на новом объекте завершены земляные работы и началась установка свай, об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

- Продолжается создание временной инфраструктуры для обеспечения строительства, работы по выносу сетей и строительству складских помещений под хранение материалов, - пояснил собеседник «КП»-Тверь» в региональном правительстве.

За счет реализации инвестиционного проекта мощности завода увеличатся с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствуются объекты производственной инфраструктуры. Все работы ведутся без остановки основного производства. Завершить расширение производства планируется в 2023 году. Будет создано около 500 новых рабочих мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.