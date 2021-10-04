В Тверской области 4 октября коронавирусом заразились 249 человек

В регионе продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 4 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 249 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 67 685 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 265 человек. Всего с начала пандемии 59 460 жителейизлечились от коронавируса. 1661 человек скончался.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли два человека. На карантине - 6564 человека (-18 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 399 826 человек, за последние сутки – 233 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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