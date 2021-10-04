В детском сквере Твери приводят в порядок скульптуры мультгероев

Печкину вернули нос, Кролику восстановили "обглоданную" до арматуры руку... Фото: Александр ЖМУЛИН

Прошлой осенью "КП"-Тверь" обратила внимание общественности и властей областной столицы, что в семейном сквере рядом с ДК «Пролетарка» скульптуры героев советских мультфильмов стали больше похожи на персонажей фильмов ужасов. И вот, наконец. их начали обновлять, возвращать мульгероям приличный вид.

Напомним, что почтальон Печкин уныло сидел с торчащим штырем в обломанном носу, у Кролика было словно «обглодана» рука, далеко не лучшим образом выглядел и Пятачок.

В целом в глаза бросалось, что на мультяшных фигурках в сквере давно не обновляли краску - они становились всё более серыми и страшно обшарпанными.

На заметку тогда отреагировала администрация Твери. Ее пресс-служба сообщила, что за сквером следит муниципалитет, а скульптуры будут отремонтированы за счет депутатских средств.

Лето, правда, скульптуры так и простояли нетронутыми, но недавно их все-таки огородили ленточками и начали обновлять.

У Печкина уже восстановили нос, у других исправили их изъяны. Заметно, что фигурки готовят к покраске.

Как пояснили "КП"-Тверь" в пресс-службе горадминистрации, ремонт проводится за счет двух пожелавших остаться неизвестными местных депутатов.