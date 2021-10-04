В Иваньковское водохранилище в Тверской области выпустили 6000 рыб молоди сазана

Ежегодно несколько миллионов мальков рыб пополняет водоемы на территории Верхневолжья. Фото: ПТО

В регионе прошло очередное плановое зарыбление - на этот раз в Иваньковское водохранилище было выпущено 6000 рыб молоди сазана. Подобные мероприятия проводятся силами Федерального агентства по рыболовству совместно с областным правительством.

В выпуске молоди рыб не раз участвовал и сам губернатор Игорь Руденя. К примеру, в мае глава региона вместе со специалистами Московско-Окского территориального управления Росрыболовства отправил около 13 тыс. рыб молоди стерляди в Волгу в Калязинском районе, а в августе - еще около 10 тыс. экземпляров молоди стерляди - в Зубцовском районе.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля.

Всего в 2021 году в водоемы Верхневолжья выпущено около 4 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. К концу года выпустят еще 2,3 млн штук молоди ценных рыбных пород.