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Общество4 октября 2021 13:01

В Иваньковское водохранилище в Тверской области выпустили 6000 рыб молоди сазана

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Ежегодно несколько миллионов мальков рыб пополняет водоемы на территории Верхневолжья.

Ежегодно несколько миллионов мальков рыб пополняет водоемы на территории Верхневолжья.

Фото: ПТО

В регионе прошло очередное плановое зарыбление - на этот раз в Иваньковское водохранилище было выпущено 6000 рыб молоди сазана. Подобные мероприятия проводятся силами Федерального агентства по рыболовству совместно с областным правительством.

В выпуске молоди рыб не раз участвовал и сам губернатор Игорь Руденя. К примеру, в мае глава региона вместе со специалистами Московско-Окского территориального управления Росрыболовства отправил около 13 тыс. рыб молоди стерляди в Волгу в Калязинском районе, а в августе - еще около 10 тыс. экземпляров молоди стерляди - в Зубцовском районе.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озерах Селигер, Удомля.

Всего в 2021 году в водоемы Верхневолжья выпущено около 4 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. К концу года выпустят еще 2,3 млн штук молоди ценных рыбных пород.