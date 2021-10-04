Медик из Тверской области стал Заслуженным врачом Российской Федерации

Знак "Заслуженный врач РФ" Фото: Архив "КП"

Согласно указу Президента России почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено доктору Луковниковской сельской врачебной амбулатории Старицкой центральной районной больницы Минатулаху Алисенову. С этим событием специалиста поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш многолетний добросовестный труд на благо сохранения здоровья людей получил высокое признание на государственном уровне, заслужил уважение жителей Старицкого района. Ваша профессиональная деятельность является примером верности долгу, внимательного отношения к пациентам, готовности в любую минуту прийти на помощь другим, - отметил Игорь Руденя.

Минатулах Алисенов свыше 40 лет - в медицине. Начинал медбратом в травматологическом отделении Областной клинической больницы. Затем трудился фельдшером на Калининской станции скорой помощи, был интерном в городской больнице № 2.

В 1985 году назначен главврачом Луковниковской участковой больницы Старицкой ЦРБ. С 2006 года - в Луковниковской сельской врачебной амбулатории в селе Луковниково.

Коллеги и руководство отмечают высокий профессионализм и богатый практический опыт Минатулаха Алисенова.