В Твери открыли ещё один ковидный госпиталь

Палата ковидного госпиталя в Твери. Фото: VK/"Медицинские новости. Тверь"

В Твери открыт ещё один ковидный госпиталь. Госпиталь снова развернут на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра (ОКЛРЦ). Здесь 200 коек для взрослых пациентов, сообщает портал "Медицинские новости. Тверь".

- В четвертый раз мы начинаем работу в качестве инфекционного госпиталя. С 27 сентября в связи с прогрессивно ухудшающейся эпидобстановкой, ОКЛРЦ развернул пульмонологическое отделение для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Действовать пришлось быстро, госпиталь был готов к принятию инфекционных больных в течение трёх дней с соблюдением всех норм и стандартов по эпидемиологическим требованиям, - сообщил порталу главный врач ОКЛРЦ Александр Старцев.

Работа отделений медицинской реабилитации из-за ковидного госпиталя приостановлена. Работает дневной стационар для взрослых и детей - для пациентов с неврологической патологией и консультативная поликлиника, на базе которой ежедневно проводится вакцинация против COVID-19.

Напомним, в последние недели в Тверской области отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 3 октября ковидом за сутки заразились 248 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.