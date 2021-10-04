Трёх медвежат выпустили на волю биологи Центра спасения медвежат сирот из Тверской области

Медвежата покидать ящики-переноски не спешили - надо оглядеться, освоиться! Фото: стоп-кадр с видео vk.com/obrcrussia

Ещё трое косолапых подопечных Центра спасения медвежат-сирот, что работает на биостанции в Тороперцком районе Тверской области, отправились жить самостоятельной жизнью в лес. Нея, Волга и Межак (две сестрички и брат) в конце сентября были выпущены в природу в Костромской области, на территории заповедника «Кологривский лес».

Как сообщают зоологи Центра спасения медвежат-сирот, дорога до заповедника заняла целых 17 часов. Мишек доставили на место в специальных ящиках. Когда их открыли, выбегать косолапые не спешили, осторожно высовывали головы, озирались.

Первой резво выбежала и припустила в лес смелая Нея. Остальные двое какое-то время медлили. Вторым решился братец Межак. Он побежал в том же направлении.

А вот Волга оказалась особенной. Выманить её из ящика удалось лишь постучав по нему. Медведица очень осторожно вышла, изучила обстановку и... тоже побежала, свалив одну из установленных рядом камер! Побежала не за братом с сестрой, а немного в другом направлении.

Увидятся ли ещё эти медвежата друг с другом - неизвестно. Но хочется верить, что всё у них будет хорошо. Не даром же столько сил и любви вложили в их взращивание учёные Центра спасения медвежат-сирот.