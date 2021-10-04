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Общество4 октября 2021 10:39

Крупский мост в Твери стоит в пробке в час пик

Водители хотят поскорее выехать из «Южного», но попадают в затор
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Утренняя пробка на выезде с Крупского моста в Твери.

Утренняя пробка на выезде с Крупского моста в Твери.

Фото: Алина ПЕТРОВА

Утренняя пробка с моста на выезде из посёлка им. Крупской в Твери утром 4 октября растянулась до кольца на Зелёном, да и ближе у Торговому центру машины двигались медленно.

Направление перегружено уже неделю как в утренние, так и вечерние часы из-за ремонта Волоколамского путепровода.

Напомним, неделю назад движение транспорта по Волоколамскому путепроводу в Твери было ограничено.

Автомобильный трафик был организован по одному ряду из-за ремонтных работ. Завершить которые подрядная организация планирует до 20 октября.

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Пробка на Зелёном проезде в Твери.

Пробка на Зелёном проезде в Твери.

Фото: Алина ПЕТРОВА