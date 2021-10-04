В Тверской области определили самую путешествующую школу

В нашем регионе много мест, куда можно свозить школьников на экскурсии. Фото: Александр ЖМУЛИН

Накануне профессионального праздника Дня учителя в Тверской области провели конкурс «Самая путешествующая школа». Он проводится в регионе с 2019 года.

«Самая путешествующая школа» определяется по количеству проводимых экскурсий и туристско-образовательных поездок для учеников.

В Твери такой в этот раз признана гимназия № 8. По области - школа №12 Вышневолоцкого городского округа.

Самыми путешествующим с учениками педагогами стали учитель школы № 48 Твери Татьяна Петрова и учитель средней школы поселка Козлово Конаковского района Ираида Рябова.

Самые активные школы и учителя отмечены региональными наградами, а педагоги отправятся на экскурсии по новым туристическим объектам, созданным при грантовой поддержке областного правительства.

Конкурс также позволил выделить самые популярные у школьных групп места в 2021 году. Это Музей мармелада в Лихославле, Тверской императорский дворец, экокомплекс в деревне Чукавино Старицкого района, Ржевский мемориал Советскому солдату, оленья ферма «Судимиръ» в Калининском районе.

- Школьный туризм - это хорошая возможность для детей узнать территорию, где они родились, живут и учатся. Важно демонстрировать школьникам наше историческое наследие, - считает губернатор Игорь Руденя.