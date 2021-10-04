В Тверской области украли доски, которые на свои средства собирали энтузиасты для ремонта усадьбы Рябушинских

Усадьба Рябушинских - красивое здание, украшенное резьбой. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Вышнем Волочке Тверской области неизвестные растащили доски, которые были собраны общественниками для ремонта объекта культурного наследия - усадьбы Рябушинских. Эта усадьба находится на окраине Вышнего Волочка. Замечательное резное деревянное здание, бывшее некогда дачей одного из братьев Рябушинских из известнейшего в царской России рода купцов и общественных деятелей.

Вышневолоцкий краевед и экскурсовод Денис Ивлев, который вместе со сподвижниками занимается восстановлением усадьбы, о наглой краже сообщил на своей странице в соцсети 2 октября. Всё произошло практические на его глазах - неизвестные мужчина, женщина и ребёнок грузили стройматериалы в машину, не стесняясь установленных на здании видеокамер.

Денис Ивлев. Фото: личная страница в FB

"Вчера с горьким чувством наблюдал как от Усадьбы Рябушинских "хозяйственные" вышневолочане воровали доски. Целый час старались в сумерках. В наглую, прямо на видеокамеру. Мужчина грузил длинные доски, дама активно ему помогала с мелкими", - с горечью написал Денис Ивлев. Он также сообщил, что написал заявление.

Неизвестные работали под камерами. Фото: Денис Ивлев

Стройматериалы для ремонта усадьбы собирают местные краеведы на свои средства и средства других неравнодушных людей. Здание передано в пользование Вышневолоцкому краеведческому обществу имени Сердюкова. Его глава - Денис Ивлев и два активиста - мастер Иван Цветков и плотник-краснодеревщик Виктор Андроник - на голом энтузиазме занимаются сохранением и реставрацией особняка.

В спасении дома Рябушинских свою роль сыграла и «Комсомольская правда»-Тверь», в своё время мы привлекли к проблеме внимание общественности и властей серией публикаций.