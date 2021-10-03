Тверские "Плюшки" насмешили жюри и зрителей в новом шоу на ТНТ

"Плюшки" насмешили жюри и зрителей в новом шоу Фото: vk.com/clubplyushki

3 октября на телеканале ТНТ в вечернем шоу "Игра" начался юмористический турнир, участие в котором приняла тверская команда КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого". Правда, в шоу ребята выступают под названием "Ансамбль "Плюшки". Состав игроков - прежний.

В каждом выпуске на сцене перед жюри и зрителями "старички" и "молодые" соревнуются в юморе. В баттле противником "Плюшек" стала команда "Камызяки".

Фирменные шутки команды не оставили равнодушным жюри и зрителей. По итогам баттла счет - 3:1 в пользу "Плюшек". В общей турнирной таблице "молодых команд" тверские "Плюшки" заняли первую строчку.

- В других парах сойдутся гигант музыки и комедии "СОЮЗ" против мощной молодой команды "Объединение Юг" из Ростова и Краснодара, а "Лена Кука" противопоставит свой фирменный юмор народной комедии "Сборной России", за которую выступают Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Заур Байцаев, Максим Киселёв и другие, - сообщает телеканал.

Самые смешные комики поборются за главный приз – 30 миллионов рублей.

Программа выходит в эфир по воскресеньям в 21:00.