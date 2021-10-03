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Общество3 октября 2021 20:19

В селе под Тверью появилось граффити по эскизу Голландской художницы Вапки

Стену дома разрисовали в селе Пушкино
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Граффити на доме №6 в селе Пушкино Фото: vk.com/pushkinoselotverskajaoblast

Граффити на доме №6 в селе Пушкино Фото: vk.com/pushkinoselotverskajaoblast

Стену дома №6 в селе Пушкино в Калининском районе Тверской области украсило граффити по эскизу голландской художницы Вапки. Об этом рассказали в сообществе "Село Пушкино Калинский район, Тверская область".

Вапка - известная художница из Европы, состоит в союзе художников из Берлина, Лондона и Роттердама.

Идею на стене дома воплотил художник из Ржева Роман Дмитриев. В конце, добавили ещё ромашки, которых не было на эскизе. Так захотели местные жители.

Художественную инициативу местные жители в соцсети активно поддержали и предложили продолжать проект, чтобы преобразить и другие дома.