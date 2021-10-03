В Тверской области на 3 октября подтверждено ещё 248 случаев коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

С начала пандемии в Тверской области зарегистрировано 67 436 случаев заражения. Заболеваемость растёт: за последние сутки официально подтверждено 248 случаев ковида. Такова статистика регионального оперштаба на 3 октября 2021 года.

Выздоровели к настоящему моменту 59 195 пациентов (+77 за сутки). На карантине находятся 6582 человека (+165 за сутки). Умерли от коронавируса с начала пандемии 1659 человек (+6 за последние сутки).

Продолжается вакцинация. В Тверских прививочных пунктах вакцинируют "Спутником V", а ревакцинируют - "Спутником Лайт". Прививку сделали уже 399 593 человека, за последние сутки – 443 гражданина.

Лидер по заболеваемости в регионе по-прежнему Тверь. В областной столице за сутки подтверждено 90 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Твери заболели 23 067 человек.