Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2021 14:29

20-летний парень пытался ножом убить подростка в Тверской области

Пострадавшего с ранениями доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодой парень пытался убить подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Молодой парень пытался убить подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло в Вышнем Волочке 3 октября. 17-летний подросток и 20-летний парень поссорились в кафе. После словесной перепалки подозреваемый выхватил нож и ударил подростка в грудь.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Вышневолоцкой ЦРБ.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

При взаимодействии сотрудников следствия и полиции подозреваемый задержан по горячим следам. Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Ведется следствие.