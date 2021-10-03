20-летний парень пытался ножом убить подростка в Тверской области

Молодой парень пытался убить подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло в Вышнем Волочке 3 октября. 17-летний подросток и 20-летний парень поссорились в кафе. После словесной перепалки подозреваемый выхватил нож и ударил подростка в грудь.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Вышневолоцкой ЦРБ.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

При взаимодействии сотрудников следствия и полиции подозреваемый задержан по горячим следам. Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Ведется следствие.