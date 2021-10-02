В Твери вновь ищут самых красивых девушек - стартовал кастинг на "Мисс Тверь - 2022"

Не упустите шанс также покрасоваться на сцене! Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Ежегодный конкурс красоты "Мисс Тверь" набирает участниц! Чаровниц, желающих побороться за звание самой красивой девушки Твери 2022 года, ждут на кастинг.

Претендовать сможет не каждая - требования строги. Будущая "Мисс Тверь - 2022" обязана быть высокой (от 170 см), не замужней, и у неё не должно быть видимых шрамов и татуировок. Возрастной ценз - 16-25 лет.

О талантах пока ничего не говорится, но, как показывает опыт прошлых лет, красавицы должны не только быть неотразимы внешне, но и уметь показать свои способности. Танец, чтение стихов, пение, акробатические номера - чего только не видели зрители и жюри "Мисс Тверь".

"Не упусти свой шанс принять участие в самом ярком и интересном конкурсе нашего города, а так же получить звание самой красивой девушки Твери!" - призывают организаторы. Кастинги состоятся 13, 20 и 27 октября. Все подробности можно узнать в группе модельного агентства.

Напомним, победительницей конкурса в 2021 году красоты стала 18-летняя студентка Наталья Павлова. Финал проходил на круизном лайнере! А "КП"-Тверь", как ежегодный информационный партнёр конкурса, вручила приз победительнице по версии читателей "Комсомолки"- Елизавете Клюшкиной.