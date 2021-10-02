В Тверской области предали земле останки красноармейца Михаила Сайгина, погибшего под Ленинградом

Михаил Сайгин с женой Натальей. Фото: предоставлено Татьяной Медвецкой

2 октября в селе Кой Сонковского района были преданы земле останки красноармейца Михаила Николаевича Сайгина.

Боец похоронен на родине - Михаил Сайгин родился в Калининской области, в деревне Почеп близ села Кой. В годы Великой Отечественной служил в 134-м гвардейском стрелковом полку, 45-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в сентябре 1942 года при попытке прорыва блокады Ленинграда.

Бойца похоронили на родине. Фото: ПТО

Останки бойца 3 августа обнаружил под Санкт-Петербургом поисковый отряд «Северное сияние». В Неве, на трёхметровой глубине, в сотне метров от плацдарма Невский пятачок поисковики нашли занесённую песком и илом деревянную лодку. Об этом подробно писала "КП"-Тверь".

Внучка бойца Татьяна Медвецкая вместе с 86-летней матерью (его дочерью) живут в Москве. Но на родине до сих пор ещё стоит дом Сайгиных. Про дедушку Татьяне известно не очень много. У Михаила Сайгина был старший брат Иван, прошедший Первую мировую войну, младший брат Алексей, а также сестра.

- Мой дед с Алексеем вместе свои свадьбы играли. В один день — 2 августа. А потом, в конце 1920-х, вместе с семьями из своей родной деревни Почеп уехали в Кронштадт, где устроились работать на местном заводе. Там их война и застала, рассказала Татьяна "КП"-Тверь". - Брат деда Алексей, как и он, тоже ведь погиб под Ленинградом, в районе деревни Гостилицы. Там в братской могиле и захоронен. Жена деда Михаила, моя бабушка Наталья, пережила блокаду. Мою маму, дочку Михаила, тогда маленькую, успели вывезти из Ленинграда. Бабушка после блокады много болела, она умерла, когда ее дочке, моей маме, было всего 15 лет.

Оказалось, что родственники Михаила Сайгина всё время до этого были уверены, что он покоится на воинском мемориале в Невской Дубровке. Теперь же останки советского солдата будут лежать там, где он родился и вырос.