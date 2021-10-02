Байкеры закрывают мотосезон в Твери

Мотопробег стартовал на Псковской улице.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Празднование закрытия очередного мотосезона началось в Твери 2 октября в 10 утра у торгового центра "РИО". Там оборудовали сцену с которой звучала музыка в исполнении ди-джея.
В честь закрытия сезона байкеры организовали соревнования по мотоджимхане - спортивному испытанию, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке.
Ближе к 13:00 тверские мотоциклисты выстроились в колонну на улице Псковской. Колонна поехала к торговому центру.
В 15:30 должно состояться награждение победителей соревнований.
Также среди мероприятий в честь закрытия сезона значилась выставка ретро-авто, воркаут и выступление музыкальной группы.
Закрытие мотосезона 2021.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА