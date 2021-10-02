Байкеры закрывают мотосезон в Твери

Мотопробег стартовал на Псковской улице. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Празднование закрытия очередного мотосезона началось в Твери 2 октября в 10 утра у торгового центра "РИО". Там оборудовали сцену с которой звучала музыка в исполнении ди-джея.

В честь закрытия сезона байкеры организовали соревнования по мотоджимхане - спортивному испытанию, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке.

Ближе к 13:00 тверские мотоциклисты выстроились в колонну на улице Псковской. Колонна поехала к торговому центру.

В 15:30 должно состояться награждение победителей соревнований.

Также среди мероприятий в честь закрытия сезона значилась выставка ретро-авто, воркаут и выступление музыкальной группы.