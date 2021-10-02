Ретропоезд «Селигер» начал курсировать с новыми пассажирскими вагонами в Тверской области

Вагоны изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе. Фото: ПТО

Торжественный запуск новых вагонов ретропоезда «Селигер» состоялся 2 октября на станции Куженкино. В составе ретропоезда теперь два новых вагона: один со стандартной планировкой на 60 мест, второй – доступный для маломобильных пассажиров, на 45 мест.

Как сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, вагоны окрашены в исторический зелёный цвет, но оборудованы для комфортных поездок мягкими креслами с откидными столиками, системой климат-контроля, биотуалетами и даже мониторами для просмотра видео.

Состав ходит по маршруту Бологое-Осташков. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Вагоны изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе. Предназначенный для перевозки маломобильных групп вагон обустроен подъемным устройством и купе со специализированным санузлом.

Напомним, ретропоезд «Селигер», оформленный в стилистике 50-х годов прошлого века, ходит по субботам и воскресеньям. Ранее он курсировал только в тёплое время года, но недавно было объявлено, что он продолжит ходить осенью и зимой. За три года с момента запуска поезд перевёз 25 тысяч пассажиров.

Состав отправляется со станции Бологое в 9:20 утра и прибывает в Осташков в 12:53. Обратное отправление – в 15:07, возвращение в Бологое в 18:21. Во время заправки паровоза водой на станции «Куженкино» пассажиры могут посетить пристанционный комплекс 1902-1906 годов постройки.