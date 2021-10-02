В Тверской области на 2 октября подтверждено ещё 245 случаев коронавируса

Заболеваемость в регионе вновь набирает обороты. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала пандемии в Тверской области зарегистрировано 67 188 случаев заражения. Заболеваемость растёт: за последние сутки официально подтверждено 245 случаев ковида. Такова статистика регионального оперштаба на 2 октября 2021 года.

Выздоровели к настоящему моменту 59 118 пациентов (+7 за сутки). На карантине находятся 6417 человек (+231 за сутки). Умерли от коронавируса с начала пандемии 1653 человека (+7 за последние сутки).

Продолжается вакцинация. В Тверских прививочных пунктах вакцинируют "Спутником V", а ревакцинируют - "Спутником Лайт". Прививку сделали уже 399 150 человек, за последние сутки – 903 гражданина.

Лидер по заболеваемости в регионе по-прежнему Тверь. В областной столице за сутки подтверждено 88 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Твери заболели 22977 человек.