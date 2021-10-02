Российская авиакомпания назвала пассажирский самолёт SuperJet в честь Ржева Тверской области

Самолёт имени Ржева базируется в Шереметьево. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «Россия» (она входит в группу «Аэрофлот») дала своему пассажирскому самолёту имя «Ржев» в честь города воинской славы Ржева в Тверской области. Это воздушное судно Sukhoi SuperJet 100 с бортовым номером RA-89116. Имя самолёта написано на носовой части.

Лайнер «Ржев» может принять на борт 87 пассажиров: 12 пассажиров бизнес-класса и 75 – экономического. Он уже работает на региональных маршрутах, базируется в Шереметьево. «Выполняя полёты, самолёт «Ржев» напоминает пассажирам о подвиге защитников страны в годы Великой Отечественной войны», - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Отметим, что суперджет «Ржев» - не первый самолёт, чьё название связано с Тверской областью. Ранее «Аэрофлот» поддержал инициативу губернатора Игоря Рудени о присвоении имени поэта и нашего земляка Андрея Дементьева одному из судов - Airbus A350. Первый рейс самолёт «Андрей Деемнтьев» выполнил мае этого года.