Опубликовано видео, как медвежата поедают сливу и рябину в Тверской области

Осенняя пора - время нагуливать вес. Медвежата с этой задачей справляются отлично. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/obrcrussia

Презабавное видео о кормёжке медвежат сливой и рябиной опубликовал Центр спасения медвежат-сирот, что работает в Торопецком районе Тверской области.

Учёные центра постоянно делятся фото- и видеокадрами из жизни своих подопечных. В этот раз в объектив попали мишки Савва и Северина, а также их друзья.

"Осенняя пора - время, когда медведь "нагуливает" вес. И наши медвежата старательно набирают его, уплетая с медвежьим аппетитом эти спелые сочные сливы и рябину! Савва первым обнаружил сливовую поляну, но уже вскоре к нему присоединились и остальные медвежата. А вот Северине больше по вкусу пришлась рябина", - рассказывают зоологи.

Маленькие медведи лопают сливу так, что треск стоит за ушами: чавкают, причмокивают, жуют быстро-быстро, как будто совсем оголодали. Хотя все прекрасно знают - в Центре спасения медвежат-сирот кормят косолапых от пуза. Видать уж очень по душе пришлась им осенняя слива.

А из-за рябины два медвежонка даже чуть не подрались (смотрите ролик до конца)! Но всё закончилось дружбой. Красной терпкой ягоды хватило желающим вполне хватило. А главная любительница рябины медведица Северина и вовсе "кайфовала": зарывалась в рябиновые гроздья и загребала их когтистыми лапами.