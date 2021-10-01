В Твери под открытым небом открылась выставка «Идем в музей!»

Выставку организуют в горсаду под открытым небом. Будете там гулять, не проходите мимо. Фото: ВК/Городской Сад Тверь

Фотовыставка, посвященная филиалам Тверского государственного объединенного музея, открыта до конца октября в Городском саду областной столицы. Далее она будет установлена в городе Торжок.

Там можно увидеть не только изображения экспонатов и интерьеров, но и целый музейный мир. У каждого филиала есть своя особенность, изюминка, которая нашла отражение на фотографиях.

В составе Тверского госмузея 31 филиал в 27 муниципальных образованиях области. Среди них музеи краеведческие, литературные, военные, этнографические, музыкальные.

Фотовыставка подготовлена в рамках празднования 155-летия Тверского музея.