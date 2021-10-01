В Твери задержан поджигатель автомобилей в Заволжском районе

Мужчина облил авто бензином и поджег Фото: УМВД России по Тверской области

Тверские полицейские задержали поджигателя автомобилей в Заволжском районе Твери. Из личной неприязни к владельцу машины 46-летний неоднократно судимый местный житель облил бензином "Шевроле Авео" и поджег. Пламя перекинулось на стоящие поблизости автомобили "Фольцваген" и "Рено Логан".

Ущерб составил миллион рублей.

Полицейские осмотрели места происшествия, опросили владельцев повреждённых транспортных средств и потенциальных свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Следователем Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.