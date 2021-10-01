Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 16:39

За убийство женщины в Тверской области будут судить жителя Нелидова

Мужчина смертельно ранил знакомую ножом в шею
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГУСЕВА

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нелидова. Мужчину обвиняют в убийстве женщины.

Как установило следствие, 10 июля 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил женщину нодом в шею и скрылся. Потерпевшая от полученной травмы умерла в машине скорой помощи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.