За убийство женщины в Тверской области будут судить жителя Нелидова

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГУСЕВА

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нелидова. Мужчину обвиняют в убийстве женщины.

Как установило следствие, 10 июля 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил женщину нодом в шею и скрылся. Потерпевшая от полученной травмы умерла в машине скорой помощи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.