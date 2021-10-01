Конкурс "Наш любимый врач" стартовал в Твери

Конкурс «Наш любимый врач» проходит с 1 по 31 октября. Фото: Виктория ТУШКОВА

Конкурс «Наш любимый врач» в Тверской области проводится во второй раз. Год назад в нём приняли участие более 4,3 тысяч человек. Они оставили 3680 трогательных признаний докторам, более 1900 отзывов и историй выздоровления. Дети нарисовали для врачей 203 рисунка.

В этом году конкурс «Наш любимый врач» проходит с 1 по 31 октября. Голосование идёт на одноимённом сайте. Участие в конкурсе принимают педиатры и врачи узких специальностей детских поликлиник Твери, поликлиники Детской областной клинической больницы и детские специалисты Центра специализированных видов помощи имени Аваева.

Поддержать любимого врача можно четырьмя способами: написать признание, оставить отзыв, рассказать историю выздоровления или нарисовать рисунок. Специальная программа переведёт каждый отклик в баллы. Рисунки детей разместятся в разделе «Галерея» и будут участвовать в конкурсе детского рисунка.

По итогам конкурса будут определены 10 лучших медицинских работников в 2-х номинациях – врач-педиатр и детский врач-специалист. Кроме того, грамоты и подарки от спонсоров получат также 10 юных художников, приславших рисунки.

Конкурс «Наш любимый врач» проводится при поддержке регионального Минздрава. Как отмечают организаторы, это не конкурс профессионального мастерства, а лишь способ получить эмоциональную поддержку от пациентов.