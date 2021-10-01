Тверичане стали больше пользоваться мобильным интернетом за рубежом

ПАО «МегаФон»

К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные о путешествиях тверичан за рубеж.

За три летних месяца текущего года количество мегабайт, скачанных в среднем одним абонентом, увеличилось в сравнении с 2019 годом в 1,3 раза – тверичане привыкли быть всегда онлайн в родном регионе и предпочли оставаться на связи во время путешествий. Активнее всего интернетом пользовались туристы в Турции и Абхазии. В среднем, путешественники использовали примерно по 100 Мб трафика, то есть могли отправить или получить 1000 фотографий в мессенджерах или поговорить 15 минут по видеосвязи.

Самые популярные страны для летнего отдыха у тверских абонентов МегаФона в последние три года – это Турция, Абхазия и Беларусь. И чуть менее одного процента абонентов-путешественников посетили страны, находящиеся на расстоянии 10-12 тыс. км от нашего региона: Панаму, Танзанию, Мексику, Бразилию, Кот-Д'ивуар и Эквадор.