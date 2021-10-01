В Тверской области началось строительство газопровода в Калязинском районе

Идет прокладка траншеи. Фото: ПТО

В Калязинском районе приступили к прокладке межпоселкового газопровода длиной в 19,9 км к деревням Ярославищи, Василёво, Поречье и селу Нерль. Работа ведется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов ПАО «Газпром».

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, программа газификации Верхневолжья - одна из наиболее масштабных в стране. По словам главы региона, на настоящий момент все идет по графику.

По данным АО «Газпром газораспределение Тверь», ввод межпоселкового газопровода в Калязинском районе создаст условия для газификации 345 домовладений, дома культуры, библиотеки, школы, детских садов и ряда других социально значимых учреждений.

Окончание строительства запланировано в 2022 году. Сейчас выполняется укладка трубы в траншею.

Применяется различная техника. Фото: ПТО

СПРАВКА КП

В 2020 году Тверская область подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей.

В этом году в регионе вводят 209 км газовых сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир.

Всего до 2026 года в Тверской области запланировано ввести 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов, обеспечить газификацию около 100 тыс. домовладений и 120 котельных.