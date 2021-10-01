Роспотребнадзор Тверской области запустил "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ

Специалисты расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области в преддверии эпидсезона запустило "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ.

В период с 4 по 15 октября специалисты проконсультируют граждан по профилактике данных инфекций, подскажут, где сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками и предоставят рекомендации для родителей о предотвращении простудных инфекций у детей.

Телефоны "горячей линии": (4822) 34-70-18, 42-23-71 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, а также круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).