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Происшествия1 октября 2021 13:56

В Тверской области педофил приставал к малолетней родственнице

Фигурант уголовного дела предстанет перед судом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина приставал к несовершеннолетней родственнице

Мужчина приставал к несовершеннолетней родственнице

Фото: Виктор Пилицкий

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Оленинского муниципального округа.

Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Следствием установлено, что 20 мая 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении малолетней родственницы иные действия сексуального характера.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.