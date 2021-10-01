В Тверской области педофил приставал к малолетней родственнице

Мужчина приставал к несовершеннолетней родственнице Фото: Виктор Пилицкий

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Оленинского муниципального округа.

Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Следствием установлено, что 20 мая 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении малолетней родственницы иные действия сексуального характера.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.