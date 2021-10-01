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Общество1 октября 2021 13:37

В Твери перекроют проезд от Краснофлотской набережной до гребной базы

Будут проводиться дорожные работы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери перекроют участок дороги

В Твери перекроют участок дороги

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 1:00 ночи 1 октября до 23:00 вечера 15 ноября в Твери ограничат движение и парковку транспорта по проезду от Краснофлотской набережной до гребной базы спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой.

На участке будут проводиться дорожные работы. Компании ООО "Бау" рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей в прилегающие дворы.

На месте установлены дорожные знаки.

Будьте внимательны и ищите пути объезда.