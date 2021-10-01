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Общество1 октября 2021 13:28

Администрацию обязали убрать поваленное дерево на кладбище в Тверской области

В прокуратуру пожаловалась жительница Максатихи
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушения обязала устранить прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения обязала устранить прокуратура Фото: архив "КП"

В прокуратурой Максатихинского района обратилась местная жительница и сообщила, что на кладбище на могилы ее родственников упало сухое дерево и повредило ограду.

Женщина обратилась в администрацию района с заявлением об уборке дерева, но ответа не получила. Дереро осталось неубранным.

Прокуратурой главе муниципального органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.