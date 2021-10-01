Администрацию обязали убрать поваленное дерево на кладбище в Тверской области

Нарушения обязала устранить прокуратура Фото: архив "КП"
В прокуратурой Максатихинского района обратилась местная жительница и сообщила, что на кладбище на могилы ее родственников упало сухое дерево и повредило ограду.
Женщина обратилась в администрацию района с заявлением об уборке дерева, но ответа не получила. Дереро осталось неубранным.
Прокуратурой главе муниципального органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Нарушения устранены.