Администрацию обязали убрать поваленное дерево на кладбище в Тверской области

Нарушения обязала устранить прокуратура Фото: архив "КП"

В прокуратурой Максатихинского района обратилась местная жительница и сообщила, что на кладбище на могилы ее родственников упало сухое дерево и повредило ограду.

Женщина обратилась в администрацию района с заявлением об уборке дерева, но ответа не получила. Дереро осталось неубранным.

Прокуратурой главе муниципального органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.