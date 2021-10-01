В Тверской области завершается ремонт автодороги Рамешки-Максатиха

В целом 2021 году в регионе запланировано отремонтировать более 560 км автотрасс. Фото: ПТО

Вопрос о ремонте автодороги Рамешки-Максатиха перед губернатором Игорем Руденей на личном приеме этим летом поставил житель Максатихинского района Михаил Родин. Глава региона отреагировал положительно.

Ремонт трассы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году приводится в порядок 26-километровый участок (с 10 км по 36 км) автодороги, чья общая длина - 54,9 км. На данный момент выполнено 90% от общего объема работ.

На всем протяжении участка устроено новое асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Эта трасса связывает не только два района, но и обеспечивает транспортную связь села Лесное и поселка Максатиха с автодорогой Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

В 2018 году уже было отремонтировано 10 км дороги с 45 км по 55 км в Максатихинском районе. В 2019-2020 годах выполнен ремонт еще одного участка протяженностью 10 км со стороны Рамешек.