Краеведы заметили ляпы на табличках-указателях в Вышнем Волочке Тверской области

Ратуши в Вышнем Волочке нет и никогда не было Фото: facebook.com/denis.ivlev.98

В Вышнем Волочке появились указатели на туристические достопримечательности, которых в городе никогда не было. Об этом рассказал на своей странице в "Фейсбуке" председатель Вышневолоцкого историко-краеведческого общества Денис Ивлев.

- Я не знаю, кто такой "умный" в администрации городского округа "Вышний Волочёк", но для меня унизительно читать указатели на новые "достопримечательности" города. Понимаешь всю бесполезность двух десятков лет своей работы, - написал в посте историк и привел пример указателя на "Ратушу", которой никогда в Вышнем Волочке не было.

Денис Ивлев отмечает, что есть комплекс городского магистрата и пожарная каланча, но никак не ратуша. Ляпы и ошибки есть и в других надписях. Например, Гостиный двор - Торговые ряды - это объект XVIII в. в перестройке XIX столетия и т.д.

- Очевидно, что спросить совета у знающих людей, занимающихся историей города, что-то не позволяет работникам администрации Вышнего Волочка. А спросили бы и ляпов не было бы, - недоумевает краевед.