Игорь Руденя обратился к пожилым людям в Международный праздник Фото: ПТО

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В России всегда с особым уважением и сердечной благодарностью относились к людям старшего поколения. Мы признательны нашим дорогим ветеранам, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны, всем, кто в мирное время восстановил народное хозяйство, самоотверженно трудился для развития экономики и социальной сферы. И сегодня вы живете заботой о своей стране и регионе, о детях, внуках и правнуках, воспитывая их на основе традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа. Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей страны и Верхневолжья. Ваш труд на благо родной земли, высокие профессиональные и человеческие качества служат примером для всех поколений, - отметил глава региона и пожелал пожилым людям здоровья, любви и поддержки близких людей, счастья и благополучия на долгие годы.