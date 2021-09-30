Накануне Международного дня пожилых людей губернатор поблагодарил жителей Тверской области старшего возраста

Представителей старшего поколения чествовали в филармонии. Фото: ПТО

В Твери состоялся концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. Его отмечают в России 1 октября.

В Тверской филармонии собрались представители старшего поколения Верхневолжья, в том числе - ветераны, дети войны, активисты общественных организаций и объединений. Слова всем пожилым людям нашего региона выразил губернатор Игорь Руденя.

Особую благодарность глава региона адресовал ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

- Низкий поклон всем, кто в послевоенные годы самоотверженно восстанавливал разрушенные города и села, строил новые предприятия, школы и больницы, развивал промышленность и сельское хозяйство, создавал лучшие в мире системы образования и здравоохранения. И сегодня вы продолжаете жить интересами нашей большой страны, являясь для молодых поколений образцом трудолюбия и беззаветного служения Родине, - говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

День пожилых людей ежегодно отмечается с 1991 года 1 октября.