В Тверской области 30 сентября коронавирусом заразились 236 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 30 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 236 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 66 706 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 124 человека. Всего с начала пандемии 59 102 жителя излечились от коронавируса. 1638 человек скончались (+7).

На карантине - 5966 человек (+105 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 397 303 человека, за последние сутки – 976 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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