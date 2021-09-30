Начальница миграционного отдела полиции заслужила благодарность жительницы Тверской области

Начальник отдела по вопросам миграции ОВМ МО МВД России «Ржевский» Ирина Виноградова. Фото: УМВД по Тверской области.

Жительница Ржева Татьяна Лебедева направила руководителю Управления МВД по Тверской области Петру Пырху письмо с благодарностью. Женщина была поражена доброжелательностью и профессионализмом начальницы миграционного отдела ржевской полиции Ирины Виноградовой.

Ржевитянка обратилась к миграционщикам чтобы поменять паспорт и зарегистрироваться по месту жительства. Её приняла Ирина Виноградова, которая была очень доброжелательна и позитивна, несмотря на большой объём работы и огромное количество документации, требующей обработки, отмечает Татьяна Лебедева.

"Хочу обратиться к руководству УМВД России по Тверской области с положительным отзывом о работе сотрудников отдела по вопросам миграции ОВМ МО МВД России "Ржевский". Считаю, что несправедливо не поблагодарить порядочного сотрудника, настоящего Профессионала с большой буквы, добросовестно исполняющего свои прямые служебные обязанности", - приводит слова женщины пресс-служба Управления МВД региона.