В Твери стартует II Всероссийский поэтический конкурс на премию имени Андрея Дементьева

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века Фото: Виктория ТУШКОВА

Дом поэзии Андрея Дементьева объявил о начале конкурсного отбора на премию имени Андрея Дементьева. Это будет II Всероссийский конкурс, проводящийся в память о поэте.

Подать заявку можно в двух номинациях: «Молодой поэт» и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества».

Заявки в первой номинации ждут от авторов от 14 до 29 лет, имеющих поэтические книги на русском языке, изданные последние три года. Произведения на конкурс выдвигают не сами дарования, а их издатели, редакции журналов, отделения Союза писателей и образовательные учреждения культуры. Размер премии - 300 тыс. рублей.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» на премию могут претендовать авторы значительных художественных произведений, больших социально-просветительских проектов или акций. Претендентов выдвигают органы власти и местного самоуправления, учреждения культуры и искусства, отделения творческих союзов или общественные организации. Премия - 700 тыс. рублей.

Подробности можно узнать на сайте Дома поэзии.