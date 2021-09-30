В Твери обустроили пешеходную зону у школы №31, к которой ученики ходили по проезжей части

Школа находится на улице Розы Люксембург. Фото: onf.ru

На опасную дорогу к школе №31, что на улице Розы Люксембург, неоднократно жаловались родители учеников. Школьники переходили проезжую часть с риском для жизни. Пешеходный переход упирался в забор и был на удалении от входа в школу. Детям приходилось либо перебегать дорогу не по "зебре", либо идти часть пути от пешеходного перехода практически по проезжей части - тротуара у перехода не было.

Активисты Тверского отделения Общероссийского народного фронта, куда пожаловались родители, обеспокоенные безопасностью детей, сообщили о ситуации в городскую администрацию и ГИБДД.

После этого, как сообщает сайт ОНФ, нормальную дорогу школьникам сделали. Вдоль школы отсыпана обочина, установлен бордюрный камень, в следующем году планируется отремонтировать асфальт.

«Власти оперативно отреагировали на сигнал ОНФ. Выполненные работы позволили сделать путь следования школьников более безопасным, однако из-за отсутствия ограждения дети по-прежнему пересекают проезжую часть в неположенном месте, поэтому мы надеемся, что работы по обустройству будут продолжены», – сообщает член регионального штаба ОНФ в Тверской области Павел Яковлев.