В Твери дошкольникам провели мастер-класс по нормам ГТО

Дошкольникам провели мастер-класс по нормам ГТО Фото: администрация Твери

В дошкольном отделении МБОУ СОШ №53 в Твери дошкольникам провели занятие по подготовке к официальному тестированию ГТО в рамках проекта "ГТО шагает в детский сад!".

58 воспитанников старших и подготовительных групп приняли участие в мастер-классе. Ребятам показали упражнения и награды, которые можно получить после успешной сдачи норм.

Сотрудники центра ГТО рассказали детям о роли физкультуры и спорта для поддержания здорового образа жизни, провели разминку.