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Общество30 сентября 2021 16:40

В Твери дошкольникам провели мастер-класс по нормам ГТО

День спорта прошел в одном из детских садов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Дошкольникам провели мастер-класс по нормам ГТО Фото: администрация Твери

Дошкольникам провели мастер-класс по нормам ГТО Фото: администрация Твери

В дошкольном отделении МБОУ СОШ №53 в Твери дошкольникам провели занятие по подготовке к официальному тестированию ГТО в рамках проекта "ГТО шагает в детский сад!".

58 воспитанников старших и подготовительных групп приняли участие в мастер-классе. Ребятам показали упражнения и награды, которые можно получить после успешной сдачи норм.

Сотрудники центра ГТО рассказали детям о роли физкультуры и спорта для поддержания здорового образа жизни, провели разминку.