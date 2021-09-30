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Общество30 сентября 2021 16:28

В Твери во время рейда у трех должников арестовали машины

Мероприятие провели инспекторы ГИБДД совместно с приставами
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На улице в Твери у трех должников арестовали машины Фото: УГИБДД России по Тверской области

На улице в Твери у трех должников арестовали машины Фото: УГИБДД России по Тверской области

29 сентября тверские автоинспекторы и сотрудники службы судебных приставов по городу Твери провели совместный рейд по проверке автомобилистов на наличие задолженностей по оплате административных штрафов, алиментов и долговых обязательств.

По итогам рейда 17 должников погасили задолженность на месте, а у троих арестовали автомобили. В случае неоплаты задолженности, транспортные средства будут реализованы в счет погашения долгов.

Сотрудники ведомств напоминают, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Несвоевременная оплата грозит административным штрафом в двукратном размере, либо административным арестом до 15 суток.