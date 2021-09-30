В Твери от улицы Можайского до Бурашевского шоссе положили новый асфальт

От улицы Можайского до Бурашевского шоссе положили новый асфальт Фото: администрация Твери

В Твери в рамках дорожной кампании 2021 года завершается капитальный ремонт участка от улицы Можайского до Бурашевского шоссе вдоль областного родильного дома.

– На объекте завершена укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части, – рассказал начальник отдела капитального и текущего ремонта департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Андрей Михайлов. – Подрядчик приступил к устройству тротуаров и искусственных неровностей, затем будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

В целом работы заканчиваются на 70 объектах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На 30 сентября выполнено более 90% от запланированного объёма.