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Общество30 сентября 2021 15:36

В Твери от улицы Можайского до Бурашевского шоссе положили новый асфальт

Дорожная кампания завершена на 90%
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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От улицы Можайского до Бурашевского шоссе положили новый асфальт Фото: администрация Твери

От улицы Можайского до Бурашевского шоссе положили новый асфальт Фото: администрация Твери

В Твери в рамках дорожной кампании 2021 года завершается капитальный ремонт участка от улицы Можайского до Бурашевского шоссе вдоль областного родильного дома.

– На объекте завершена укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части, – рассказал начальник отдела капитального и текущего ремонта департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Андрей Михайлов. – Подрядчик приступил к устройству тротуаров и искусственных неровностей, затем будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

В целом работы заканчиваются на 70 объектах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На 30 сентября выполнено более 90% от запланированного объёма.