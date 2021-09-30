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Происшествия30 сентября 2021 13:59

Дочь угрожала убить престарелую мать в Тверской области

60-летнюю злоумышленницу доставили в полицию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нападавшую задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Нападавшую задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Торопце росгвардейцы задержали 60-летнюю женщину, которая угрожала убийством 90-летней матери.

Сотрудники вневедомственной охраны по Торопецкому району прибыли по вызову в одну из квартир дома на улице Бердыши.

Установлено, что дочь, замахиваясь на пожилую женщину кухонным ножом, угрожала ей убийством. Испугавшись мать спряталась в другой комнате и позвонила в полицию.

Росгвардейцы совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.