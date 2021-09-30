Дочь угрожала убить престарелую мать в Тверской области

Нападавшую задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области
В Торопце росгвардейцы задержали 60-летнюю женщину, которая угрожала убийством 90-летней матери.
Сотрудники вневедомственной охраны по Торопецкому району прибыли по вызову в одну из квартир дома на улице Бердыши.
Установлено, что дочь, замахиваясь на пожилую женщину кухонным ножом, угрожала ей убийством. Испугавшись мать спряталась в другой комнате и позвонила в полицию.
Росгвардейцы совместно с участковым уполномоченным полиции задержали подозреваемую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.