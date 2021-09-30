По настоянию прокуратуры на улицах Бологое в Тверской области заделали 12-сантиметровые ямы

Суд обязал администрацию отремонтировать дороги в Бологое Фото: архив "КП"

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлено несколько аварийных участков дорог по улицам Северной, Строителей, Мира-2 и Мира в Бологое. Протяженность участка с выбоинами 10-12 см составила два километра.

Нарушения влияли на безопасность дорожного движения.

Прокуратурой направлено административное исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования, а также возложении обязанности по ремонту дорожного покрытия.

Требования надзорного органа судом удовлетворены, нарушения устранены.